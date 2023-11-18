Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının temel ilkelerinde anlaştı

Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştığını duyurdu.

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Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının temel ilkelerinde anlaştı

Rus haber ajansı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştığını duyurdu.

TASS haberini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırdı. Habere göre taraflar, barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.

Eylül ayında iki ülkenin Karabağ'daki çatışmalarının ardından ateşkes sağlanmış, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen ay yaptığı açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek, artık tarafların ilişkileri normalleştirmek için pratik adımlar atması gerektiğini söylemişti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırları belirlemek için Rus tarafının danışman olarak katılacağı bir komisyon kurduğunu hatırlatan Lavrov, "Bütün uzmanlar, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda görüşmek ve anlaşmak için gerekli her şeyin, başta Sovyet döneminden kalma haritalar da dahil olmak üzere, Rusya'da olduğunun bilincindeler. Ortaklarımız bunu anlıyorlar. Biz bunu büyük bir sorun haline getirmeye çalışmıyoruz. İsterlerse Brüksel'de şanslarını denesinler, ancak gerçek sınır belirlemenin başlatılmasına gerçekten yardımcı olmaya her zaman hazırız" demişti.

Kaynak: İHA

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