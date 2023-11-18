Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 44 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den 44 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 44 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 44 Türk vatandaşının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

Keçeli, "Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir" dedi.

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