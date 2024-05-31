İsrail, kapsamlı ateşkes teklifini Hamas'a iletti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'in Hamas'a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Açıklanan teklife göre, teklif 3 aşamadan oluşuyor:

-6 haftalık ateşkes, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yaşlı, kadın, çocuk rehinelerin ve Filistinli tutsakların serbest bırakılması, insani yardımın günlük olarak Filistin'e girmesi.

-Tüm rehinelerin geri verilmesi, iki taraftaki tüm tutsakların ve ölülerin serbest bırakılması.

-Gazze'nin yeniden inşası ve tüm düşmanlıkların sonlandırılması.

Biden, İsrail'e ateşkes teklifine destek verme çağrısında bulundu ve İsrail'in dünyada daha da izole olması riskine dikkat çekti.

'BU SAVAŞIN BİTME ZAMANI GELDİ'

Ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmesini beklediğini belirten Biden, "Bu savaşın bitme zamanı geldi. Yeni bir aşamaya geçme zamanı geldi." dedi.

Konuşmasında İsrail'de bazı kesimlerin Gazze'de ateşkes konusuna sıcak bakmadığını bildiğini ifade eden Biden, bu anlaşmanın İsrail'in güvenliği için önemli bir fırsat olduğunu ve bunun iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'E 'BU FIRSATI KAYBEDEMEYİZ' ÇAĞRISI

İsrail yönetimine de seslenen Biden, "İsrail'in liderlerine bu anlaşmanın yanında durmaları çağrısını yapıyorum. Ömür boyu İsrail'e bağlılığı olan ve savaş zamanı İsrail'e giden tek Başkan olarak söylüyorum: Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'in "sonsuz savaş" ya da "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını, bunun yerine içinde Filistinlilerin de olacağı daha kapsamlı bir planla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın artık İsrail'e yönelik "7 Ekim benzeri büyük bir saldırı yapacak kabiliyetinin kalmadığını" ifade eden Biden, bunun İsrail'in ana hedeflerinden biri olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki "çatışmalarda" çok fazla sayıda masum Filistinli sivilin öldürüldüğüne ve bunların içinde ciddi sayıda çocuğun da bulunduğuna işaret eden Biden, İsrail'in geçen hafta sonu Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan görüntülerin çok üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılarda 1200 İsrailli öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı. İsrail'in karşılığında düzenlediği saldırılarda ise en az 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.