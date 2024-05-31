Eşcinsellere hakaret etmişti! Papa hakkında cinsiyetçilik iddiası: "Dedikodu kadın işi'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un LGBTİ+'lara hakaretinin ardından bu sefer de cinsiyetçi bir açıklama yaptığı iddia edildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Papa, bir grup genç rahibe "Dedikodu, kadın işidir" dedi. Papa Franciscus ile ilgili iddiayı, Vatikan hakkında haberler paylaşan Il Silere Non Possum sitesi gündeme getirdi, haber ardından İtalya'daki pek çok ana akım gazete ve haber ajansı tarafından da paylaşıldı. İddiaya göre, 87 yaşındaki Papa, genç rahiplere, cemaat arasında ve kilisede 'başkaları hakkında kötü konuşmamaları' konusunda tavsiye vermiş, ardından "Dedikodu, kadın işidir" ifadelerini kullanmıştı. Papa Franciscus, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Pantolonları biz giyeriz, bir şeyler söylemek durumundayız."

“SES KAYITLARI DA ELİMİZDE”

Haberi kamuoyuna ilk duyuran sitenin direktörü Marco Perfetti, söz konusu konuşmanın ses kaydının da kendilerinde olduğunu, bu konuşmanın ses kaydının söz konusu etkinlikteki birden fazla katılımcı tarafından alındığını ve kaynaklar tarafından da desteklendiğini bildirdi. Perfetti, "Papa'nın bunu söylediği kayıtlara sahibiz" diye konuştu.

Papa Franciscus'un piskoposlarla kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda eşcinsellere ilişkin homofobik açıklamalarda bulunduğu da bu hafta başında İtalya basınına yansımıştı. Eşcinsellerin rahip olmasına izin verilmemesi gerektiğini yinelediğini yazan İtalyan basını, Papa'nın Türkçede 'i**e' anlamına gelen 'frociaggin' ifadesini kullandığını ileri sürmüştü. Vatikan, daha sonra yaptığı bir açıklamayla bu ifade için özür dilemişti.