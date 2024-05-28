Konuşması tepki çekmişti: Papa Francis özür diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eşcinseller ile ilgili tepki çeken ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Son Güncelleme:
Konuşması tepki çekmişti: Papa Francis özür diledi

Vatikan’dan Papa Francis’in eşcinsellere yönelik hakaret içeren ifadeleri dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada Papa'nın kimseyi gücendirmek istemediği öne sürüldü ve Katoliklerin ruhani liderinin "bir kelimenin kullanılması dolayı incinenlerden özür dilediği” ifade edildi.

EŞCİNSELLERE KÜFÜR ETMİŞTİ

İtalyan Piskoposlar Konferansı'nda Papa’nın, eşcinsel erkeklerin rahiplik için eğitim almasına izin verilmemesi gerektiğini söylediği ve İtalyancada son derece ağır bir küfür sayılan ‘frociaggine’ ifadesini kullandığı belirtilmişti.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Özel olarak yapılan toplantıdaki ifadeler basında geniş yankı bulmuştu.

Kamuoyu önünde eşcinsellerle ilgili ılımlı açıklamalar yapan Papa'nın bu hakareti büyük tartışma yaratmıştı. Papa daha önce eşcinsel çiftlerin evliliklerinin belli şartlarda onaylanabileceğini ve kilisenin kapılarının onlara açık olduğunu söylemişti.

Etiketler
Papa
Son Güncelleme:
Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı Son dönemde akın akın göç alıyor! Konya'nın en çok göç alan ilçesi açıklandı
Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı
4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber 4.sezonu merakla bekleniyordu. TRT1 dizisi Gönül Dağı'ndan üzen haber
Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney itirafı Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney itirafı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarına yeni önlemler masada Kredi kartlarına yeni önlemler masada
Kulis: Yeni vergiler geliyor Kulis: Yeni vergiler geliyor
Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti! Bir sapık tavuğa tecavüz etti!
Selçuk Geçer’den 'dolar mı faiz mi?' hesabı: Bunu yapan batar Selçuk Geçer’den 'dolar mı faiz mi?' hesabı
Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı