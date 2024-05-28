Konuşması tepki çekmişti: Papa Francis özür diledi

Vatikan’dan Papa Francis’in eşcinsellere yönelik hakaret içeren ifadeleri dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada Papa'nın kimseyi gücendirmek istemediği öne sürüldü ve Katoliklerin ruhani liderinin "bir kelimenin kullanılması dolayı incinenlerden özür dilediği” ifade edildi.

EŞCİNSELLERE KÜFÜR ETMİŞTİ

İtalyan Piskoposlar Konferansı'nda Papa’nın, eşcinsel erkeklerin rahiplik için eğitim almasına izin verilmemesi gerektiğini söylediği ve İtalyancada son derece ağır bir küfür sayılan ‘frociaggine’ ifadesini kullandığı belirtilmişti.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Özel olarak yapılan toplantıdaki ifadeler basında geniş yankı bulmuştu.

Kamuoyu önünde eşcinsellerle ilgili ılımlı açıklamalar yapan Papa'nın bu hakareti büyük tartışma yaratmıştı. Papa daha önce eşcinsel çiftlerin evliliklerinin belli şartlarda onaylanabileceğini ve kilisenin kapılarının onlara açık olduğunu söylemişti.