OnlyFans’ta satın aldığı +18 içerik kızına ait çıkan adam, hayatına son vermek istedi

Norveç’te bir adam, OnlyFans’ta takip ettiği ve cinsel içerikli içerikler aldığı kişinin kızı çıkması üzerine yaşamına son vermeyi düşündüğü aktarıldı.

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OnlyFans’ta satın aldığı +18 içerik kızına ait çıkan adam, hayatına son vermek istedi

Baltık ülkesi Norveç’te bir baba, OnlyFans’ta satın aldığı içerik kızına ait çıkınca yaşamına son vermek istedi.

Adam, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Norveç'te yayın yapan bir profille tanıştığını ve aylarca bu içerik üreticisiyle etkileşimde bulunduğunu, ancak sonunda üreticinin kızı olduğunun farkına varıp dehşete düştüğünü paylaştı.

dv.is’te yer alan habere göre, Norveçli psikiyatr Tone Haldorsen, olayı ayrıntılarıyla anlatarak, adamın baba-kız bağının işleyişini bozacak kadar travma geçirdiğini ortaya çıkardı.

Haldorsen, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu durum neredeyse aralarındaki ilişkiyi yok edecekti. Babanın kızıyla ilgili cinsel bir şey yapma düşüncesi onu fiziksel olarak hasta etti. Şimdi onun bedeni, fantezilerinin ve sadakatsizliğinin kaynağı olmuştu.”

Adam, kızının yüzünü hiç görmediğini çünkü her zaman kapalı olduğunu ve kızını çıplak görmediği için kim olduğunu tanıyamadığını açıkladı.

İLİŞKİLERİ ŞİMDİ DAHA İYİ

Norveçli psikiyatr, babanın hala kızının annesiyle evli olduğunu ve kadının bu olaydan haberdar olmadığını belirtti.

Baba ve kız ile bir süre danışmanlık yaptıktan sonra ikisinin de artık çok daha iyi durumda olduğunu ve bu olaydan sonra neredeyse daha yakın bir ilişki kurduklarını vurguladı.

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