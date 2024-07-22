İsrail Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail bir kez daha Han Yunus'u vurdu. Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığı hava ve topçu saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze'ye Yine Ölüm Yağdırdı!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları 290'ıncı gününe girdi. El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki köy ve kasabaları savaş uçakları ve toplarla hedef aldı, saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

YERLEŞİM YERLERİNİ VURDULAR

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze’nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için acil kan bağışı çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

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