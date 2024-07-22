AFAD İlk Verileri Paylaştı! Gürcistan'da Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine saat 11.08'de Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'da da hissedildi.

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AFAD İlk Verileri Paylaştı! Gürcistan'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'da saat 11.08'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 12.8 derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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Korkutan deprem Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van gibi çevre illerde de hissedildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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