AFAD İlk Verileri Paylaştı! Gürcistan'da Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine saat 11.08'de Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'da saat 11.08'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 12.8 derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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Korkutan deprem Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van gibi çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
Tarih:2024-07-22
Saat:11:08:09 TSİ
Enlem:41.48889 N
Boylam:45.95667 E
Derinlik:12.8 km
Detay:https://t.co/vX6I5rsF19@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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