Bölge Beşik Gibi Sallanıyor! AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerden biri olan Malatya, geçen haftadan beri aralıklarla sallanmaya devam ediyor. Son deprem ise bugün saat 10.00'da meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak; depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 5 kilometre.