Bölge Beşik Gibi Sallanıyor! AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem

Birkaç gündür beşik gibi sallanan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

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Bölge Beşik Gibi Sallanıyor! AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerden biri olan Malatya, geçen haftadan beri aralıklarla sallanmaya devam ediyor. Son deprem ise bugün saat 10.00'da meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak; depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 5 kilometre.

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