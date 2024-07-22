Çin Felaketi Yaşıyor! Nehirler Evleri Yuttu, Ölü ve Kayıplar Var

Çin, geçen haftadan beri şiddetli yağışların pençesinde... Köprü faciasının ardından sel nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi ise aranıyor.

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Çin Felaketi Yaşıyor! Nehirler Evleri Yuttu, Ölü ve Kayıplar Var

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Ya'an şehrine bağlı Hanyuan ilçesinde bir nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu en az 40 evde hasar meydana geldi. Bir köyde mahsur kalan 60 kişi iş makinesiyle kurtarıldı.

ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Yetkililer felakette 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını, 29 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, sel bölgesinde yaşayan 412 kişi tahliye edildi.

KÖPRÜ ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Shaanxi eyaletinde de cuma günü etkili olan şiddetli yağışlarda ise Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü çökmüştü. En az 20 aracın Jinqian Nehri'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Kaybolan en az 30 kişiyi bulmak için bin 630 kişi, 205 araç, 63 gemi ve 6 arama köpeğinin yer aldığı kurtarma operasyonu sürüyor.

Kaynak: İHA

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