AKP Sözcüsü Çelik'ten, Netanyahu Hükümetine Tepki: 'Bu Katliam Şebekesi, Er ya da Geç Yargılanacak'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi. Çelik paylaşımında, Netanyahu kabinesi için " Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Çelik'ten, Netanyahu Hükümetine Tepki: 'Bu Katliam Şebekesi, Er ya da Geç Yargılanacak'

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'YALAN MAKİNASI GİBİ HAREKET EDİYOR'

"İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir. Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor.

'SOYKIRIMCI FAŞİSTLERLE YÖNTEMLERİ AYNI'

İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir"

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"@RTErdogan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor"

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Kaynak: İHA

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