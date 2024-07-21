Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Paylaşımına Tepki: 'Netanyahu Hükümetinin Üyeleri, İşledikleri Suçların Hesabını Verecek'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Paylaşımına Tepki: 'Netanyahu Hükümetinin Üyeleri, İşledikleri Suçların Hesabını Verecek'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın" arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

'NETANYAHU HÜKÜMETİ, İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HESABINI VERECEK'

İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir"

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımında "@RTErdogan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı. Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor" demişti.

Kaynak: DHA

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