İsrail, Gazze'nin Yüzde 88'ini Yıktı

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 650 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Gazze'de "ölüm tuzakları" olarak bilinen ABD-İsrail güdümlü yardım merkezlerinde İsrail ordusunun öldürdüğü açlıkla boğuşan Filistinlilerin sayısının 877, yaralananların sayısının 5 bin 666, kaybolanların sayısının da 42 olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tüm sınır kapılarını kapatarak Filistinlileri aç bırakma ve yardım ulaştırılmasını engellemeye yönelik sıkı ablukayı 139 gündür sürdürdüğü vurgulandı. Bu 139 gün boyunca İsrail ordusunun Gazze'ye 76 bin 450 insani yardım ve yakıt tırının girişini engellediğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'de 42 aşevi ile 57 yardım dağıtım merkezini bombaladığı kaydedildi. Gazze'de İsrail ordusunun yardım konvoylarını ve insani misyonları 121 kez hedef aldığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin yüzde 77'lik alanını işgal, saldırı düzenleme ve Filistinlileri sürgün etme yoluyla kontrol ettiği ifade edildi.

EN AZ 68 BİN 167 ÖLÜM

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda öldürülen ve cenazeleri hastanelere ulaştırılanların sayısının 58 bin 667, yaralı sayısının da 139 bin 974 olduğu, ancak 9 bin 500'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığı veya kaybolduğu belirtildi. Toplamda 68 bin 167 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 613 ailenin nüfustan silindiği, söz konusu ailelerin toplamda 7 bin 563 kişiden oluştuğu aktarıldı.

Gazze'de 5 bin 943 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı ifade edildi.

19 BİN ÇOCUĞU KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü 19 binden fazla çocuktan 18 bininin naaşının hastanelere ulaştırılabildiği aktarıldı. Ayrıca Gazze'de 400'ü İsrail'in 7 Ekim'de başlayan soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı 953 bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında can veren 12 bin 500 kadından 9 bin 497'sinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi. İsrail'in yardım girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 69 çocuğun açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişinin de soğuktan can verdiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'tan fazlasının kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki saldırılarda 16 bin 646'dan fazla kadının ise eşini kaybettiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nde 8 bin 150 annenin İsrail saldırılarında can verdiği kaydedildi.

1590 SAĞLIK ÇALIŞANI, 229 GAZETECİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 125 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, sağlık sektörünü de hedef alan bu saldırılarda 1590 sağlık çalışanı ile 122 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazze'de 229 gazetecinin öldürüldüğü, 421 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 777 yardım personeli ile polisi öldürdüğü belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 44 bin 537'den fazla çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun kaldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 18 bin 500 yaralının uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 850'si çocuk 4 bin 700 kişinin uzvunun kesilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Gazze'de 4'ü belediye başkanı olmak üzere 171 belediye çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

650 BİN ÇOCUK AÇILIĞA KARŞI HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 7 toplu mezarın tespit edildiği ve bu toplu mezarlardan 529 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de 650 bin çocuğun yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, çeşitli hastalıklardan sıkıntı çeken 3 bin hastanın da Gazze dışında tedavi altına alınması gerektiği vurgulandı.

GAZZE'DE 62 MİLYAR DOLARLIK YIKIM

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 780 kilometre uzunluğunda elektrik hattının, 500 kilometreden fazla uzunluğu olan su şebekesinin ve 655 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının İsrail saldırılarında tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 3 bin kilometre uzunluğunda yol ve caddeyi tahrip ettiği bildirildi.

Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanında 53 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı, 722 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 62 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nin yüzde 88'inin yıkıma uğradığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze'de 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 92'sini tahrip ettiği, sektöre verdiği doğrudan kaybın 2,2 milyar dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Gazze'de normalde 93 bin dönüm alanda sebze ekilirken, bu alanın İsrail saldırıları nedeniyle 4 bin dönüme düştüğü aktarıldı.

Tarım için kullanılan 1218 su kuyusunun İsrail ordusunca tahrip edilip hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği yapılan 655 alan ile seraların yüzde 85'ini yok ettiği ifade edildi.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yıllık 405 bin ton olan sebze üretiminin 28 bin tona düştüğü ve İsrail'in balıkçılık alanlarını hedef alması sonucu balık stoklarının tamamının zarar gördüğünün altı çizildi.

Kaynak: AA