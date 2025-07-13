Gazze’de Can Kaybı 58 Bini Aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yaptığı katliamda, can kaybı 58 bin 26’ya, yaralı sayısı 138 bin 520’ye yükseldi.

Gazze’de Can Kaybı 58 Bini Aştı
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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi’nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 139 sivilin cansız bedeni ile 425 yaralının getirildiğini, cenazelerden 5’inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 7 bin 450 Filistinlinin öldürüldüğünü, 26 bin 479 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 58 bin 26’ya, yaralı sayısının 138 bin 520’ye yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM SIRASINDA ÖLENLERİN SAYISI 833’E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 28 ölü ve 180’den fazla yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 833’e, yaralananların sayısı 5 bin 432’ye ulaştı"

Kaynak: İHA

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