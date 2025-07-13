ABD Felaketi Yaşıyor! 24 Saat İçinde 20 Kat Büyüdü
ABD'nin Arizona eyaletinde yıldırım düşmesi çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının 24 saat içinde yaklaşık 20 kat büyüdüğü bildirildi.
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 20 bin dönüm alana yayıldı.
Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: DHA