Rusya'da Bazı Milletvekilleri 'Whatsapp Engellensin' Çağrısı Yaptı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Rusya'da Bazı Milletvekilleri 'Whatsapp Engellensin' Çağrısı Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, yaptığı yazılı açıklamada, Whatsapp'ın "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanan Meta şirketine ait olduğunu belirtti.

WhatsApp'ın bu nedenle dost olmayan ülkelere ait kısıtlamalara tabi uygulamaların bulunduğu listeye muhtemelen dahil edileceğini kaydeden Gorelkin, "WhatsApp'ın Rusya pazarını terk etmeye hazırlanmasının zamanı geldi" yorumunda bulundu.

'ULUSAL GÜVENLİĞİN İHLALİ'

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın ülkedeki "kaderinin belirlendiğini" belirterek, "Rusya'nın dijital alanında böyle bir hizmetin varlığı, ulusal güvenliğin ihlalidir. Bu nedenle, kısıtlamalara tabi dost olmayan ülkelerden gelen uygulamalar listesine dahil edilmesi an meselesidir" dedi.

Rusya'da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim 2022'de engellenmişti.

Rusya'dan İstanbul’a Yeşil Işık: Yeni Müzakerelere HazırızRusya'dan İstanbul’a Yeşil Işık: Yeni Müzakerelere HazırızDünya

Rusya'da Şoke Eden Ölüm: Putin'in Sabah Görevden Aldığı Bakan Cansız Halde BulunduRusya'da Şoke Eden Ölüm: Putin'in Sabah Görevden Aldığı Bakan Cansız Halde BulunduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya WhatsApp
Son Güncelleme:
17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir 17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir
Tüm Dünyaya Adını Duyurmuştu... Uzaydan Başarıyla Atladı, Yamaç Paraşütünde Hayatını Kaybetti Uzaydan Başarıyla Atladı, Yamaç Paraşütünde Hayatını Kaybetti
Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Türkiye Dahil 11 Ülkeden Ortak Suriye Bildirisi Türkiye Dahil 11 Ülkeden Ortak Suriye Bildirisi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
İBB'ye Yeni Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti Meclis’te 'Ayı' Gerilimi: AK Partili Varank'ın Sözleri Tansiyonu Yükseltti