Tüm Dünyaya Adını Duyurmuştu... Uzaydan Başarıyla Atladı, Yamaç Paraşütünde Hayatını Kaybetti

Uzaydan yaptığı atlayışla tarihe geçen Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner, İtalya'daki yamaç paraşütü uçuşu sırasında düşerek hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Baumgartner'in ölümü şok etkisi yarattı.

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Tüm Dünyaya Adını Duyurmuştu... Uzaydan Başarıyla Atladı, Yamaç Paraşütünde Hayatını Kaybetti
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2012 yılında yaptığı uzay atlayışıyla tanınan dünyaca ünlü Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, 56 yaşında yine havada hayatını kaybetti. Balonla çıktığı 39 kilometrelik yükseklikten Dünya’ya yaptığı atlayışla saatte 1.342 kilometre hıza ulaşıp ses hızını geçen ilk insan olan Baumgartner, İtalya'nın Porto Sant'Elpidio kentinde yamaç paraşütü kazası geçirdi.

Felix Baumgartner, Fermo'dan havalanarak Adriyatik kıyısında yamaç paraşütüyle seyahat ediyordu.Uçuş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü kaybeden Baumgartner, bir kamp alanındaki yüzme havuzuna çarparak bir kadının üzerine düşüp yaralanmasına sebep oldu. İtalya basınına göre Baumgartner havadayken kalp krizi geçirdiği için düştü.

FELİX BAUMGARTNER KİMDİR?

"Korkusuz Felix" lakaplı Felix Baumgartner, insanın en son teknolojiyi kullanarak fiziksel kapasitesini ortaya koyduğu en büyük denemelerden biri başarıyla gerçekleştirerek dünyaca tanınmıştı. 56 yaşındaki Avusturyalı hava dalışçısı, balonla çıktığı stratosferden yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya’ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamlamış ve 3 rekor kırmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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