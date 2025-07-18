Otellerde Wi-Fi Kullanırken Dikkat! Tüm Bilgileriniz Ele Geçirilebilir

ANTİVİRÜS GÜNCELLEMELERİNE DİKKAT

Kullandığınız cihazlarda güncel bir antivirüs programı olması, siber tehditlere karşı önemli bir savunma hattı oluşturur. Yazılım güncellemeleri sadece yeni özellikler sunmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açıklarını kapatmak için de gereklidir. Bu nedenle hem işletim sistemi hem de uygulamalar düzenli olarak güncellenmelidir.