Otellerde Wi-Fi Kullanırken Dikkat! Tüm Bilgileriniz Ele Geçirilebilir
Tatil ya da iş seyahati fark etmeksizin, otellerin sunduğu ücretsiz Wi-Fi hizmeti birçok kişi için cazip görünebilir. Ancak bu bağlantılar, kişisel veriler açısından ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Özellikle banka işlemleri, e-posta oturumları ve sosyal medya girişleri, ortak ağlar üzerinden kolaylıkla takip edilebiliyor. Uzmanlar, seyahatte dijital güvenliğin sağlanması için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otellerin lobi ya da internet odalarında bulunan halka açık bilgisayarlar, siber saldırganlar için adeta bir fırsat sunuyor. Bu tür cihazlara yerleştirilen zararlı yazılımlar sayesinde kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgileri gibi hassas veriler ele geçirilebiliyor. Güvenlik uzmanları, bu tür bilgisayarlardan kişisel hesaplara giriş yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Mümkünse her zaman kişisel cihazlar kullanılmalı ve kritik işlemlerden uzak durulmalı.
VPN KULLANMADAN Wİ-Fİ'YE GÜVENMEYİN
Otel Wi-Fi ağlarının çoğu ya şifresizdir ya da zayıf şifreleme kullanır. Bu durum, aynı ağa bağlanan kötü niyetli kişilerin veri trafiğinizi izleyebilmesine olanak tanır. İnternette güvenli dolaşım için en etkili yöntemlerden biri VPN (Sanal Özel Ağ) kullanmaktır. VPN sayesinde bağlantınız şifrelenir ve dış müdahalelere karşı korunursunuz. Özellikle banka işlemleri, e-Devlet kullanımı ve iş e-postaları gibi işlemler sırasında VPN mutlaka aktif olmalı.
CİHAZ VE VERİLERİNİZİ ŞİFRELEYİN
Seyahat sırasında cihaz kaybı ya da hırsızlık riski her zaman mevcut. Bu tür durumlara karşı, cihazların sabit diskleri veya önemli dosyaları şifrelenmeli. Şifreleme sayesinde, fiziksel erişim sağlansa bile verilere ulaşmak neredeyse imkânsız hale gelir. Ayrıca otomatik ekran kilidi ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ekstra güvenlik önlemleri de etkinleştirilmeli.
BAĞLANDIĞINIZ AĞI KONTROL EDİN
Otellerde sahte Wi-Fi ağları oluşturmak, siber saldırganların sıkça başvurduğu yöntemlerden biri. “Hotel_FreeWiFi” gibi otelin ismine benzeyen bu sahte ağlar, kullanıcıları tuzağa düşürebilir. Bu nedenle bağlantı kurmadan önce, ağ adının doğruluğu mutlaka resepsiyondan teyit edilmeli.
ANTİVİRÜS GÜNCELLEMELERİNE DİKKAT
Kullandığınız cihazlarda güncel bir antivirüs programı olması, siber tehditlere karşı önemli bir savunma hattı oluşturur. Yazılım güncellemeleri sadece yeni özellikler sunmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açıklarını kapatmak için de gereklidir. Bu nedenle hem işletim sistemi hem de uygulamalar düzenli olarak güncellenmelidir.