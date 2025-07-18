Türkiye Dahil 11 Ülkeden Ortak Suriye Bildirisi

Türkiye ve 10 Arap ülkesi, Suriye'nin egemenliğine tam destek verdi. Ortak bildiride dış müdahaleler reddedilirken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı. Uluslararası toplum ise yeniden inşa sürecine katkı sunmaya davet edildi.

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Türkiye Dahil 11 Ülkeden Ortak Suriye Bildirisi
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Türkiye ve 10 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına güçlü destek verilirken, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahaleler açık bir şekilde reddedildi.

İki gün süren görüşmelerde, Suriye'nin güvenlik temelli yeniden inşa süreci ele alındı. Süveyda’daki krizin çözümüne dair anlaşma memnuniyetle karşılanırken, uluslararası topluma Suriye Hükümeti’ne destek çağrısı yapıldı. Ortak bildiride ayrıca, İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi ve saldırgan eylemlerine son vermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunuldu.

Bildiride ayrıca Suriye'nin güvenliği, birliği ve istikrarının desteklendiği ülkenin iç işlerine her türlü yabancı müdahalenin ise reddedildiği vurgulanırken İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.

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Kaynak: DHA

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