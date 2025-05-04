İsrail Duyurdu... Gazze'de 2 Askeri Öldü

İsrail ordusu, yazılı bir açıklama yaparak 2 askerinin öldüğünü, 2 askerinin de çatışmalarda ağır yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror'un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün meydana gelen başka bir olayda ise bir İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Buna göre İsrail ordusunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.

Kaynak: AA