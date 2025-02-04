İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya baskınları sürüyor. Son olarak askerler, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlar yaptığı belirtildi. İsrail'in, Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilerin iş yerlerine baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda 11 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Ramallah'ta bir dükkana baskın düzenleyerek 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail güçlerinin Tubas ve Tulkerim kentlerinde de baskınlar düzenlediği aktarılan haberde, söz konusu baskınlarda da Filistinli 3 gencin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Resim : 1

SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

İsrail'in Serbest Bıraktığı 15 Filistinli Türkiye'ye Geliyorİsrail'in Serbest Bıraktığı 15 Filistinli Türkiye'ye GeliyorDünya
İsrail'den Çarpıcı İtiraf: Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul Ettiİsrail'den Çarpıcı İtiraf: Gazze'de Ateşkesi İhlal Ettiğini Kabul EttiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Batı Şeria
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Gelinliğinin İçinde Ölü Bulunmuştu... Kan Donduran Cinayette Katil 13 Yıl Sonra Tutuklandı Kan Donduran Cinayette Katil 13 Yıl Sonra Tutuklandı
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ABD'de Artistik Patinaj Sporcuları için Anma Töreni Düzenlendi 28 Sporcuya Veda Töreninde Duygusal Anlar
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak
Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Artık Bu Kişilere Akaryakıt Satışı Yasaklandı Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Artık Bu Kişilere Akaryakıt Satışı Yasaklandı
TOKİ 20 İlde 63 Arsayı Satışa Çıkarıyor! Satışa Çıkarılan Arsalar Hangi İllerde? TOKİ 20 İlde 63 Arsayı Satışa Çıkarıyor! Satışa Çıkarılan Arsalar Hangi İllerde?