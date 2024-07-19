İsrail Baskısı İşinden Etti: Filistinli Model Bella Hadid Reklam Kampanyasından Çıkarıldı!

Yıllardır devam eden İsrail zulmüne karşı duran dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, İsrail destekçisi kişi ve kurumların tepkisi nedeniyle yüzü olduğu markanın reklamından çıkarıldı.

Spor giyim ve malzemeleri üreticisi Adidas'ın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadid’in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu “üzüntü ve sıkıntı” için özür diledi.

Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı nedeniyle “trajik tarihi olaylar”la bağlantı kurulduğuna dikkati çeken Sözcü, ayakkabı reklamının bundan sonraki sürecinin gözden geçirileceğini kaydetti.

İSRAİL DESTEKÇİLERİ HEDEF GÖSTERDİ

​​​​​​​Adidas, İsrail’in Filistin politikalarına karşıtlığı ve Gazze’de yaşanan soykırıma karşı birçok platformdaki duruşuyla bilinen Hadid’in yer aldığı ayakkabı reklamı kampanyasındaki tüm sosyal medya gönderilerini, İsrail destekçisi gruplardan gelen tepkiler üzerine sildi.

İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, “Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü”nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti.

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin aldı. 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanan bu olay üzerine, oyunlara bir gün ara verildi.

Kaynak: AA