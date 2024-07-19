ABD’li Gazeteci Rusya’da Casuslukla Suçlandı: Evan Gershkovich’a 16 Yıl Hapis Cezası

Kremlin, muhabirin bir tank fabrikası hakkında bilgi toplayarak CIA için casusluk yaparken "suçüstü" yakalandığını iddia ediyor. Duruşmalar kapalı bir şekilde yapıldığından iddia ile ilgili delillerin kamuoyu tarafından incelenmesi mümkün olmadı. Rusya, mahkemenin "ulusal güvenlik" meseleleri nedeniyle kapalı olarak yürütüldüğünü söylüyor.

SİYASİ GÜDÜMLÜ

Wall Street Journal ve Amerikan hükümeti davanın siyasi güdümlü olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Gershkovich ve Rusya'da tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının, Batılı hükümetleri, kendi ülkelerinde hapsedilen Rusları serbest bırakmaya zorlamak için koz olarak kullanıldığını yorumları yapılıyor.

PUTİN KRASİKOV'UN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Berlin'de suikast suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Vadim Krasikov'un serbest bırakılmasını istediğini açıkça söylemişti.

BİDEN VE TRUMP ÖNCELİK VERİYOR

ABD 2024 Başkanlık adayları Joe Biden ve Donald Trump da seçim kampanyalarında Gershkovich'in serbest bırakılmasını sağlamaya öncelik verdiklerini söyledi. Biden yönetimi, bu konuda bir anlaşmaya varmak için Moskova ile bir yıldan fazla süredir teması sürdürdüğünü belirtti. Biden'ın rakibi Trump, Rusya ile temaslarda ilerleme kaydedilmemesini eleştirerek, seçilirse Gershkovich'in "neredeyse hemen" serbest bırakılmasını sağlayacağına söz verdi.