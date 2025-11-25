İsrail Ateşkes Tanımıyor! Lübnan'ı Fosfor Bombasıyla Vurdu

Ateşkesi tanımayan İsrail, Lübnan'ı yine vurdu. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresine fosfor bombasıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçusu, sınır hattındaki Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresini fosfor bombasıyla hedef aldı. Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti. İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

