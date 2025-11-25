Sudan’da 3 Aylık Ateşkes İlan Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda halka seslendi. Dagalu, “Bugün sizlere ülkemizin tarihindeki en kritik anlardan birinde sesleniyorum. Bu an, büyük bir sorumluluk ve cesaret gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Dagalu, devamında savaşın halk üzerindeki yıpratıcı etkisine dikkat çekti. İnsanların acılarının giderek arttığını belirten Dagalu, kan dökülmesinin durdurulmasının artık ertelenemez bir görev hâline geldiğini söyledi.

ÜÇ AY SÜREYLE ATEŞKES İLANI

Dagalu, ulusal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak, “üç ay süreyle ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

‘BM İLE İŞ BİRLİĞİ’ VURGUSU

HDK lideri, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacaklarını belirtti. Yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti edeceklerini, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait merkezler ile depoların korunacağını ve sağlık ile yardım ekiplerinin erişiminin kolaylaştırılacağını vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili insani kuruluşlarla tam iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini söyleyen Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını aktardı.