Gazze’de İsrail’in Mühimmatı Patladı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkese uymama tutumu, bölgedeki sivillerin yaşamını her geçen gün daha da tehlikeye atıyor. Ablukayı delmek yerine sürekli şiddeti sürdüren İsrail, masum halkı hedef alan uygulamalarıyla uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar da olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA