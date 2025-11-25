Pakistan’ın Hava Saldırısında 10 Sivil Öldü, 9’u Çocuk

Pakistan’ın Afganistan sınırındaki bölgelere gerçekleştirdiği hava operasyonunda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Afganistan Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece yarısı Khost eyaletinin hedef alındığını ve saldırıda 9’u çocuk, 1’i kadın toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Mücahid ayrıca Pakistan’ın Kunar ve Paktika bölgelerine yönelik hava saldırılarında da 4 sivilin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

