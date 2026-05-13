İsrail, 13 Gazzeli Esiri Serbest Bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktığını duyurdu.

ICRC’den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin İsrail tarafından serbest bırakılan 13 kişinin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze’nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakline yardımcı olduğu bildirildi. Serbest bırakılan kişilerin aileleriyle iletişim kurmalarına ve yeniden bir araya gelmelerine destek verildiği aktarılan açıklamada, 2023’ten bu yana aynı yöntemle serbest bırakılan 2 bin 500’den fazla Filistinlinin naklinin sağlandığı kaydedildi.

TÜM TUTUKLULARLA ERİŞİM SAĞLAMA ÇAĞRISI

ICRC'nin Ekim 2023’ten bu yana İsrail’deki gözaltı merkezlerinde tutulan kişilere erişim sağlayamadığı belirten açıklamada, tüm tutukluların akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ve kendilerine erişim izni tanınması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA

