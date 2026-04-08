İspanyol Lider Sanchez'den Ateşkes Açıklaması: 'Dünyayı Ateşe Verenleri Alkışlamayacağız'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararını değerlendirdi.

Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa ateşkeslerin her zaman iyi haber olduğunu kaydeden Sanchez, "Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz" ifadesini kullandı.

Sanchez, şöyle devam etti:

"İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey: diplomasi, uluslararası hukuk ve barış."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki iki haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA