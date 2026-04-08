Uranyum Faaliyetleri, Nükleer Taahhüt ve Hürmüz Masada: İran’ın 10 Maddelik Ateşkes Teklifinde Neler Var?

ABD ve İran savaşın 40'ıncı gününde geçici ateşkes için anlaştı. ABD Başkanı Trump, İran'ın 10 maddelik ateşkes teklifine ilişkin "Müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz" yorumunda bulunurken, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi gelişmeleri "Tarihi bir zafer" olarak duyurdu. Peki İran'ın 10 maddelik ateşkes teklifinde neler var? İşte detaylar...

Uranyum Faaliyetleri, Nükleer Taahhüt ve Hürmüz Masada: İran’ın 10 Maddelik Ateşkes Teklifinde Neler Var?
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması karşılığında iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Konsey, İran’ın ABD’ye kendi hazırladığı 10 maddelik planı kabul ettirerek “tarihi bir başarı” elde ettiğini savundu.

Açıklamada, Washington’un İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiği öne sürüldü. Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER 10 NİSAN'DA BAŞLIYOR

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad’da başlayacağı belirtilirken Konsey, İran’ın müzakere süreci için iki haftalık bir takvim öngördüğünü, tarafların uzlaşması halinde bu sürenin uzatılabileceğini ifade etti.

İran’ın taleplerinden geri adım atmayacağı mesajı da verilen açıklamada, sahadaki kazanımların siyasi sonuçlara dönüşmesi halinde bunun “tarihi bir zafer” olarak kutlanacağı ifade edildi. Aksi durumda ise tüm talepler karşılanana kadar mücadelenin süreceği ve olası bir saldırıya anında karşılık verileceği vurgulandı.

10 MADDELİK TEKLİFTE NELER YER ALIYOR?

İran basınında yer alan haberlerde, İran’ın ABD’ye sunduğu teklifin 10 maddesi paylaşıldı.

Haberde söz konusu maddelerin;

  • Saldırmazlık taahhüdü,
  • İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi,
  • Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi,
  • Tüm birincil yaptırımların kaldırılması,
  • Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması,
  • Tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi,
  • Tüm Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi,
  • İran'a tazminat ödenmesi,
  • ABD muharip kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ve
  • Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğu aktarıldı.
