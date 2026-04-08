Hürmüz Boğazı'nda Mutlu Son: Yüzlerce Gemi Sıraya Girdi, Trafik Kilitlendi

ABD ve İran'ın 40 gündür devam eden çatışmaların ardından ateşkes ilan etmesiyle birlikte, küresel enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı da yeniden gemi geçişlerine hazırlanıyor.

800 GEMİ SIRADA BEKLİYOR

Bloomberg'ün haberine göre, bölgede yaklaşık 800 gemi beklemeye devam ediyor. Verilere göre bu gemilerin 426'sını ham petrol ve temiz yakıt taşıyan tankerler oluşturuyor. Ayrıca 34 LPG ve 19 LNG gemisi bulunurken, geri kalan kısmı kuru yük ve konteyner gemileri oluşturuyor.

Son durum itibarıyla gemilerin büyük bölümü Dubai ve Khor Fakkan çevresinde kümelenmiş halde bekliyor. Sektör temsilcileri, anlaşmanın detaylarını incelemeye başlarken, Japonya Armatörler Birliği gibi kuruluşlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

GEÇİŞLER KADEMELİ OLACAK

Uzmanlar ise boğazın yeniden açılmasının ardından bile akışın kısa sürede tamamen normale dönmesinin zor olduğunu, ilan edilen iki haftalık süreye rağmen sevkiyatların kademeli şekilde başlayacağını öngörüyor.

Uzmanlar ayrıca sigorta şirketleri ve gemi mürettebatının riskin azaldığına ikna olması gerektiğine dikkat çekiyor.

ARAKÇİ SALDIRILARIN DURMASINI ŞART KOŞMUŞTU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından paylaştığı mesajında, "İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, İki haftalık bir süre boyunca İran ordusu ile koordineli Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi