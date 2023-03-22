İskoçya'da araştırma gemisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

İskoçya’da bir araştırma gemisi şiddetli rüzgarlar sonucunda bağlı olduğu rıhtımdan koparak devrildi.

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İskoçya'da araştırma gemisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

İskoçya’nın başkenti Edinburg’da bir araştırma gemisi bağlı olduğu rıhtımdan koparak devrildi. Geminin devrilmesinin ardından çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre; acil servisler, bir araştırma gemisinin Edinburg tersanesinde devrilmesinin ardından çok sayıda kişinin yaralandığı büyük bir olaya müdahale ediyor.

İskoç Ambulans Servisi, yaralıların bulunduğu rıhtıma beş ambulans, bir hava ambulansı, üç travma ekibi ve bir özel harekat ekibi sevk ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda geminin 45 derecelik açıyla yattığı görülüyor.
BBC, olayda "çok sayıda yaralı" olduğunu belirtti.

“UZUN SÜREDİR RIHTIMA BAĞLIYDI”

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'a ait olan 76 metre uzunluğundaki gemi, Covid salgını sırasındaki "operasyon zorlukları" sonucunda 2020'de uzun vadeli demirlemeye alınan gemi
bundan önce denizde gemi enkazları ve savaş mezarları için derin su aramalarında kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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