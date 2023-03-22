'Porno yıldızı' davası: Trump kelepçe ile çıkmak istiyor

Eski ABD başkanı Donald Trump’a yakın kaynaklar, porno film yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödemesindeki rolü nedeniyle mahkemeye çıkması halinde kelepçelenmek istediğini söyledi.

Kaynaklar, "Trump'ın tutuklanma isteğine dair artan ısrarının, haksız bir yargılama olarak gördüğü durum karşısında durmak istemesinden ve bunun 2024 başkanlık kampanyası için tabanını harekete geçirecek bir fırsat olarak görmesinden" kaynaklandığını belirtti.

The Guardian’ın haberine göre; Trump'ın adliyeye gidip teslim olması halinde parmak izi verip sabıka fotoğrafı çektirerek, her şeyi bir "gösteri" haline getirebileceği iddia edildi.

Trump’ın mahkemeye ilk kez video bağlantısıyla çıkması veya adliyeye gizlice girmesi gibi onu zayıf gösterebilecek olaylardan da derinden endişe duyduğu belirtildi.

TRUMP’IN HUKUK EKİBİ ENDİŞELİ

Trump'ın sus payı davasındaki hukuk ekibi, mahkemeye şahsen gitmesi fikrinden güvenlik sorunları nedeniyle çekindi ve önümüzdeki hafta sessizce teslim olma planlamalarına izin vermesini tavsiye etti fakat Trump bu yaklaşımları reddetti.

DAVANIN İÇERİĞİ NELER?

Dava, Trump'ın 2016 kampanyasının son günlerinde o zamanki avukatı Michael Cohen aracılığıyla Daniels'a ödediği 130 bin doları konu alıyor. Trump daha sonra Cohen'e yasal giderler olarak kaydedilen kişisel fonlarını kullanarak 35 bin dolarlık çekle geri ödeme yaptı.

Bölge savcısının Trump'a karşı hangi suçlamaları isteyebileceği belirsizliğini koruyor, ancak hukuk ekibinin bazı üyeleri, en olası senaryonun, Trump iddia edilen ödemeler için vergi ödemediğinden dolayı potansiyel vergi dolandırıcılığıyla birlikte iş kayıtlarını tahrif etme temel suçlamasını içerdiğine inanıyor.

Davanın görülmesinin 2024 seçimleri için Donald Trump’a fayda sağlayıp sağlamayacağı son seçim döneminde başarısız olması ve uyguladıkları “yanlış seçim politikaları” yüzünden belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem