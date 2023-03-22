Uganda eşcinsellere yönelik ömür boyu hapis cezası öngören tasarıyı onayladı

Uganda'da parlamentonun eşcinsellere yönelik baskı yapan yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarının kabul edilmesinden sonra kendilerini eşcinsel olarak tanımlayan insanlar, ömür boyu hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Salı akşamı Uganda parlamentosunda çoğunluğun desteğiyle kabul edilen bu tasarı, sadece eşcinsel olarak tanımlanmayı ilk kez yasadışı hale getirmenin yanı sıra, arkadaşlar, aile ve topluluk üyeleri, aynı cinsiyetten ilişki içinde olan kişileri yetkililere ihbar etmekle yükümlü tutacak.

Uganda parlamentosundan geçen yasa tasarısı, kendini eşcinsel olarak tanımlayan insanların ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak olmasının yanında, çocukların veya savunmasız kişilerin istismarı için ölüm cezasını da içeriyor.



ŞANTAJ YAPMAK İÇİN KULLANILIYOR

BBC’nin haberine göre; Uganda’da eşcinselliğin suç olmasından faydalanan dolandırıcılar, “Para vermezsen yetkililere eşcinsel olduğunu söylerim” şeklinde tehditlerde bulunuyor.

Bir medya aktivisti, "Bazı bölgelerde kolluk kuvvetleri bile eşcinsel olmakla suçladıkları insanlardan zorla para almaya çalışıyor. Hatta bazı aileler kendi çocuklarını polise ihbar ediyor." açıklamalarında bulundu.

Başka bir eşcinsel hakları aktivisti, hükümeti, halkın acil ekonomik problemlerini ele alma konusundaki başarısızlıklarını örtmek için eşcinselliği kullanmakla suçladı.

EŞCİNSELLERE YÖNELİK DAHA FAZLA SALDIRI KORKUSU

Uluslararası Af Örgütü, rıza gösteren yetişkinler arasında eşcinselliği suç sayan yasa tasarısını "korkunç", ve "belirsiz bir şekilde ifade edilmiş" olarak nitelendirdi.

Eşcinsel eylemler Uganda'da halihazırda yasadışı olmasına rağmen bu tasarı medya grupları, gazeteciler ve yayıncılar, eşcinsel haklarını savunan veya "eşcinselliği teşvik eden" herhangi bir içeriği yayımlayanlar için hapis cezası gibi birçok yeni cezai suç getirmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem