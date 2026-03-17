İran'ın Yeni Lderi Mücteba Hamaney'in Rusya’da Gizlice Ameliyat Edildiği Öne Sürülmüştü! İlk Resmi Açıklama Geldi

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında yaralandığı öne sürülmüş ve sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı.

‘RUSYA'DA AMELİYAT EDİLDİ’ İDDİASI

Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesinde yer alan haberde, Hamaney’in 28 Şubat’ta düzenlenen bir hava saldırısında yaralandığı ve bacağından ameliyat edilmek üzere askeri bir uçakla gizlice Moskova’ya sokularak burada operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Bu gelişmenin ardından İran liderliğinde sağlık durumuna ilişkin tartışmalar gündeme gelirken, Mücteba Hamaney’in göreve gelmesinden bu yana henüz televizyon üzerinden kamuoyuna görüntü vererek konuşma yapmamış olması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Buna karşın Tahran yönetimi, liderin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ülke yönetimini sürdürdüğünü belirtmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gündemdeki iddialara dair son açıklama Rus haber ajansı TASS’a konuşan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celili’den geldi. Celili söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunları “psikolojik savaş” olarak nitelendirdi ve Hamaney’in Rusya’ya hiçbir zaman tedavi için gelmediğini söyledi.

RUSYA SESSİZ KALDI

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da TASS’a yaptığı açıklamada Rusya’nın bu tür haberler hakkında yorum yapmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: Haber Merkezi