Hamaney'in ABD-İsrail Saldırısından Mucize Kurtuluşu! Gizli Ses Kayıtları Sızdırıldı, Gerçek Ortaya Çıktı: 'Allah'ın Takdiriyle...'

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısından dakikalar önce evinin bahçesine çıktığı için hayatta kaldı. Telegraph’ın elde ettiği sızdırılmış ses kaydına göre Mücteba Hamaney, babası ve İran İslam Cumhuriyeti yönetiminden üst düzey isimlerin öldürüldüğü aynı saldırıda hedef alınmıştı.

Hamaney’in, 28 Şubat günü yerel saatle 09.32’de İsrail’e ait Blue Sparrow balistik füzeleri konutuna isabet etmeden hemen önce bahçeye çıktığı belirtildi.

SES KAYDI SIZDIRILDI

Ali Hamaney’in ofisinin protokol şefi Mazaher Hüseyni’nin üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına yaptığı konuşma, dini liderin yerleşkesinin hedef alındığı saldırı sırasında içeride neler yaşandığını ayrıntılı şekilde ortaya koyan ilk anlatım oldu.

Hüseyni’nin konuşmasının kaydı The Telegraph’a sızdırıldı.

Hüseyni, saldırıda Mücteba Hamaney’in bacağından yaralandığını, eşinin ve oğlunun ise olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Kayınbiraderinin ise patlama sonucu başının koptuğunu belirtti.

‘BİRKAÇ KİLO ET PARÇASI’

Hüseyni’nin aktardığına göre Ali Hamaney’in askeri bürosunun başkanı Muhammed Şirazi’nin cesedi de patlama neticesinde parçalara ayrıldı.

12 Mart’ta Tahran’ın Qolhak semtinde düzenlenen toplantıda konuşan Hüseyni, Şirazi’nin kimliğinin yalnızca “birkaç kilo et parçasından” tespit edilebildiğini söyledi.

HAMANEY AİLESİ HEDEF ALINDI

Mücteba Hamaney, İran’ın başkenti Tahran’da babasıyla aynı yerleşkede yaşıyordu. Bu kompleks içinde Ali Hamaney’in konuşmalar yaptığı dini salon ile çocuklarının evleri de yer alıyordu.

28 Şubat günü Ali Hamaney ve üst düzey güvenlik yetkilileri burada bir toplantı halindeyken füzeler yerleşkeye isabet etti.

Saldırıda Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Ali Hamaney hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

‘ALLAH'IN TAKDİRİYLE DIŞARI ÇIKTI’

Hüseyni ses kaydında şu ifadeleri kullandı: “Allah'ın takdiriyle Mücteba’nın bahçeye çıkıp bir şey yapması ve sonra geri dönmesi gerekiyordu.

O sırada dışarıdaydı ve merdivenlerden yukarı çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad olay yerinde şehit oldu.”

Hüseyni, Mücteba Hamaney’in yalnızca “bacağında küçük bir yaralanma” olduğunu söyledi.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Hüseyni’ye göre saldırı kompleks içindeki birden fazla noktayı eş zamanlı olarak hedef aldı ve görünüşe göre Hamaney ailesinin tamamını ortadan kaldırmayı planlıyordu.

“Bu şeytanlar yerleşke içinde birkaç farklı noktayı hedef aldı. Bunlardan biri de dini liderin bulunduğu yerdi. O noktaya üç füze isabet etti” dedi.

‘BAŞI İKİYE AYRILDI’

Saldırıda ateşlenen füzelerden biri Mücteba Hamaney’in üst kattaki evini, bir diğeri ise kayınbiraderi Misbah el-Hüda Bakıri Kani’nin alt kattaki konutunu hedef aldı.

Hüseyni şöyle konuştu:

“Füze o kadar güçlüydü ki aşağı kata kadar indi ve Misbah’ın odasına ulaştı. Füze başını ikiye ayıracak şekilde isabet etti.”

Başka bir evde bulunan Mücteba’nın kardeşi Mustafa Hamaney ve eşi ise saldırıdan sağ kurtuldu.

‘TÜM ASKERİ PERSONEL HAKKINDA BİLGİLİYDİ’

Hüseyni’ye göre askeri büro başkanı Muhammed Şirazi özellikle hedef alındı. Çünkü Şirazi, İran ordusu ile dini lider arasında kritik bağlantıyı sağlayan isimdi.

Hüseyni konuşmasının devamında Şirazi için “Bu değerli adam tüm askeri personel hakkında bilgi sahibiydi. Düşman biliyordu ki dini lideri hedef alırken onu da vurmalıydı. Çünkü öldürülenlerin yerine geçecek kişileri o belirleyecekti" ifadelerini kullandı.

Hüseyni, Şirazi’nin patlama sonucu tamamen parçalandığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Ses kaydının, Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve liderlik kapasitesi hakkında tartışmaların sürdüğü bir dönemde sızdırılması ise dikkat çekti.

Bir İranlı yetkili, askeri komutanların dini liderin sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.

BABASI GÜVENMİYORDU

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Ali Hamaney, oğlunun yerine geçmesine olumlu bakmıyordu.

CBS News’e göre Ali Hamaney oğlunu “çok zeki olmayan” ve “liderlik için uygun olmayan” biri olarak tanımlıyordu.

Kaynak: Telegraph