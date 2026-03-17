Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan İran Gündemli Gizli Toplantı Kararı! Sınırlı Sayıda İsim Çağrıldı

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un aktardığına göre, Trump'ın özel temsilcisi Witkoff'un İran'a yönelik saldırılara ilişkin kapalı bir toplantıda senatörlere brifing vermesi bekleniyor. Bununla birlikte toplantıya katılacak senatör sayısının sınırlı olacağı ifade edildi.

Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan İran Gündemli Gizli Toplantı Kararı! Sınırlı Sayıda İsim Çağrıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin senatörlere kapalı oturumda brifing vermesi planlandığı belirtildi.

SINIRLI SAYIDA SENATÖR KATILACAK

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine bağlı Yeni Tehditler ve Yetenekler Alt Komitesi Başkanı Senatör Joni Ernst tarafından brifing organize edildi ve senatörler dün brifinge davet edildi.

Brifingde Steve Witkoff'un, bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sınırlı sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatöre kapalı oturumda bilgi vermesi planlanıyor.

DEMOKRATLAR’DAN ÇAĞRI

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katılacağı bir oturum düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

