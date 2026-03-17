İran'dan ABD'ye 'Barış' Yanıtı: Doğru Zaman Değil, ABD ve İsrail'in Yenilmesi Gerekiyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş üçüncü haftasında tüm şiddetiyle devam ederken İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın duruşunda herhangi bir değişiklik olmayacağına işaret etti.

'ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI DEĞİL'

Ajansa konuşan yetkili, yeni dini lider Mücteba Hamaney'in dış politika oturumunda "Şimdi barış zamanı değil" dediğini ABD ve İsrail'in "yenilmesi ve bedel ödemesi gerektiğini" söylediğini dile getirdi.

Yetkili, iki aracı ülke tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen "tansiyonu düşürme ve ABD ile barış yapma" önerilerinin reddedildiğini de not düştü.

Hamaney'in dini lider olarak ilk dış politika oturumuna bizzat katılıp katılmadığını belirtmeyen yetkili, dini liderin ABD ve İsrail'e karşı duruşunun "çok sert ve ciddi" olduğunu belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, dün savaşın bir hafta içinde sona erme ihtimaliyle ilgili olarak, "Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek" demişti.

Kaynak: Reuters