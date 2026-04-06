İran'dan Trump'ın Tehdidine Rest: 'O Boğaz da Hürmüz Gibi Kapanır'

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, İran teslim olmaz ve Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini hedef alacaklarını söylemiş ve Tahran'a 6 Nisan'a kadar zaman verdiğini açıklamıştı. Sürenin dolmasına saatler kala Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, saldırı için salı gününe işaret etti "İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak" ifadelerini kullandı. Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

'CEHENNEMİ YAŞAYACAKSINIZ'

Paylaşımında küfürlü ifadelere de yer veren Trump, "Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemi yaşayacaksınız" dedi, paylaşımını "Allah'a hamdolsun" sözleri ile noktaladı.

Trump, birkaç gün önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, da "2 ila 3 hafta içinde İran'ı son derece sert şekilde vuracağız. Onları ait oldukları yere, 'Taş Devri'ne geri göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi