İran'dan İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Resti: Karşılık Veririz

İran, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeye hazırlanan Fransa ve İngiltere’yi sert bir dille uyardı. Tahran yönetimi, 'yabancı askeri varlığa' karşılık verileceğini açıkladı.

İran ile Batılı ülkeler arasında Hürmüz Boğazı üzerinden gerilim yeniden tırmandı. Tahran yönetimi, bölgeye savaş gemisi göndermeyi planlayan Fransa ve İngiltere’ye sert uyarılarda bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı güçlerin müdahale alanı olmadığını belirtti. İran’ın kıyı devleti olarak hem egemenlik hem de güvenlik düzenlemelerini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

'KARŞILIK VERİLECEK'

Garibabadi, yabancı savaş gemilerinin bölgeye girişini 'gerilimi artıran ve bölgeyi askerileştiren bir adım' olarak nitelendirerek, bu tür girişimlere karşılık verileceğini söyledi. "Herhangi bir ülkenin Hürmüz Boğazı’nda yasa dışı faaliyetlere eşlik etmesi, İran silahlı kuvvetleri tarafından kararlı ve acil bir yanıtla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın 'seyir özgürlüğünü koruma' gerekçesiyle Charles de Gaulle uçak gemisini Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ne gönderdiği, İngiltere’nin de bölgeye bir savaş gemisi sevk ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

