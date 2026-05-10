İran, ABD'ye Yanıtını İletti: Savaş Sona mı Eriyor?

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetiminin savaşın sona erdirilmesine yönelik yanıtını Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ilettiği bildirildi.

İran medyasında yer alan habere göre, İran'ın ABD'nin savaşı sonlandırma önerisine yanıtı Pakistan üzerinden gönderildi. Önerilen teklife göre, bu aşamada müzakereler savaşı sona erdirmeye odaklanacak.

'SAVAŞI SONA ERDİRMEYE ODAKLANILACAK'

Bugün paylaşılan habere göre, önerilen teklifte, bu aşamada müzakerelerin savaşı sona erdirmeye odaklanacağı belirtildi.

'DİYALOG VE MÜZAKERE TESLİMİYET DEĞİLDİR'

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarları koruma hedefine hizmet ettiğini dile getirmişti.

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD-İran hattında Pakistan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti. İran medyasında yer alan haberlere göre, İran ABD'nin önerisine yanıt verdi.

Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sunduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

