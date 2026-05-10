İran Dinli Lideri Hamaney'den Orduya Yeni Talimatlar

İran lideri Mücteba Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile görüştü. Hamaney'in orduya düşmanla mücadelede yeni talimatlar verdiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldi.

'SERT VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK'

Görüşmede, İran ordusu, DMO, emniyet ve güvenlik birimleri, sınır güçleri, Savunma Bakanlığı ile Besic güçlerinin hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu. Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD ve İsrail’in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

‘DÜŞMANLARI PİŞMAN EDECEĞİZ’

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney’e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider’in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi’nin ideallerini, İran’ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN YENİ TALİMATLAR

Görüşmede, Hamaney silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney’in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

