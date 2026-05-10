Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul'da

"Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul'a geldi. Kraliçenin heyetinde 400'ü aşkın kişi yer alırken, birçok başlıkta ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Kraliçe Mathilde ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 12.00'de İstanbul Havalimanı'na indi.

BAKAN GÖKTAŞ KARŞILADI

Belçika Kraliçesi Mathilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yetkililer karşıladı.

HEYETTE 400'Ü AŞKIN KİŞİ YER ALIYOR

Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor.

ÇOK SAYIDA BAŞLIKTA İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞECEK

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya konulması ve Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU NEDİR?

Belçika’nın yılda iki kez düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika’dan daha önce Türkiye’ye 2012 yılında Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, bu Misyona Kral Philippe o dönem "Veliaht Prens" ünvanıyla başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de "Prenses" ünvanıyla eşlik etmişti.

Kaynak: AA-DHA

