Lübnan'da Bilanço Ağırlaşıyor: İsrail Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 846'ya Çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya, yaralı sayısı 8 bin 693'e ulaştı.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlerken, insansız hava araçlarıyla da çok sayıda aracı ve motosikleti hedef almıştı. Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 795 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA