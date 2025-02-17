İran'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin paylaştığı verilere göre, merkez üssü Endimeşk olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te yaşandı.

Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bölgeye ekiplerin gönderildiği belirtilirken herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA