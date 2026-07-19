İran'a Daha Ağır Saldırı mı Geliyor? ABD'den İsrail'e Dev Askeri Takviye

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İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD'nin, Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği öne sürüldü. İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin İran'a yönelik hava operasyonlarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını iddia etti. Haberde, bu kapsamda İsrail'e toplam 100 yakıt ikmal uçağı konuşlandırılmasının planlandığı öne sürüldü.

14 UÇAK ŞİMDİDEN ULAŞTI

Askeri kaynaklara göre İsrail'e ulaşan 14 tanker uçak, ülkenin çeşitli askeri hava üsleri ile Eylat'taki Ramon Havalimanı'nda konuşlandırılacak. Operasyonların yoğunlaşması halinde ABD uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'nı da kullanabileceği belirtildi.

F-35 VE F-15'LER DE SEVK EDİLDİ

Haberde ayrıca ABD'nin İngiltere'de bulunan F-35 ve Almanya'daki F-15 savaş uçaklarının bir bölümünü de Orta Doğu'ya kaydırdığı ifade edildi. Bölgeye sevk edilen hava unsurları arasında İran'ın hava savunma sistemleri ile radarlarını etkisiz hale getirebilecek özel donanımlı savaş uçaklarının da bulunduğu belirtildi.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.

Kaynak: AA