CHP’de Sonbahar Alarmı: 'Mutlak Butlan' Dosyası Adli Tatile Takıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) liderlik ve yönetim meşruiyeti tartışmalarını alevlendiren 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) davasında kritik bir eşik daha aşıldı, ancak nihai karar sonbahara kaldı. Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren göreve iadesi hükmünü içeren istinaf mahkemesi dosyası, kararın verilmesinden tam 56 gün sonra yüksek yargıya ulaştı.

ADLİ TATİL BAŞLADI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mayıs ayında açıkladığı tarihi karar, temyiz incelemesi yapılmak üzere UYAP üzerinden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Ancak dosyanın yüksek yargıya ulaştığı gün, yargıda 2 ay sürecek olan adli tatilin ilk gününe denk geldi.

1 EYLÜL'DEN ÖNCE ADIM YOK

Yargıtay kaynakları ise dosyanın en erken 31 Ağustos’ta bitecek olan adli tatilin ardından, yani 1 Eylül’de başlayacak yeni adli yılda gündeme alınacağını kesinleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi