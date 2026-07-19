ABD, İran'da İnşaat Aşamasındaki Darhovin Nükleer Enerji Santraline Saldırı Düzenledi

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD’nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu.

Son Güncelleme:
ABD, İran'da İnşaat Aşamasındaki Darhovin Nükleer Enerji Santraline Saldırı Düzenledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurumun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD İNŞAAT AŞAMASINDAKİ NÜKLEER SANTRALİ VURDU

Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Rusya Yüzlerce SİHA ve Füze ile Saldırdı! Kiev'de Dehşet Gecesi Rusya Yüzlerce SİHA ve Füze ile Saldırdı! Kiev'de Dehşet Gecesi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İran Mutabakat Yükümlülüklerini Askıya Aldı: Trump'tan 'Umurumda Değil' Resti Trump'tan 'Umurumda Değil' Resti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi
Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek
Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş
İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti İngiltere Dünya Kupası'nı Üçüncü Tamamladı: Gol Düellosuna Sahne Olan Maç Tarihe Geçti