Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek
Yeni haftada Yunanistan'dan ülkeye giriş yapan çöl sıcakları tüm yurtta etkisini gösterecek. 4 gün boyunca İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.
KOMŞUDAN GİRİŞ YAPIYOR
Son tahminlere göre Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkilemeye başlayacak. Bugün sıcaklar iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'un pazar günü 32, salı ve çarşamba günleri ise 33 dereceye kadar yükseleceği tahminini aktardı. Ankara ise hafta başında 35 dereceyi görecek.
HİSSEDİLEN SICAKLIKLAR 50 DERECEYE ULAŞACAK
Sıcaklıkların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını dikkati çeken Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." dedi.
4 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Etkisini 4 gün boyunca sürdürmesi beklenen yüksek sıcaklıklar cuma gününden itibaren kademeli olarak düşecek.
ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SAĞANAK GELECEK
Çarşamba gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere Marmara bölgesine sağanak yağış geliyor. Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te de sağanak var. Yağışlar perşembe günü İstanbul'u da kapsayacak şekilde batı Karadeniz'e ilerleyecek.
BUGÜN BAZI KENTLERDE HAVA DURUMU
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/35 derece.
- İstanbul 22/28 derece.
- Denizli 25/39 derece.
- İzmir 25/37 derece.
- Adana 26/35 derece.
- Ankara 18/34 derece.
- Samsun 20/29 derece.
- Erzurum 13/28 derece.
- Malatya 20/35 derece.
- Kars 12/26 derece.
- Diyarbakır 22/38 derece.
- Şanlıurfa 26/39 derece.
Kaynak: NTV