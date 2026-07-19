Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması

İngiltere'de insan kaçakçılığı ve tecavüz dahil birçok suçlamayla karşı karşıya olan ABD'li sosyal medya fenomenleri Andrew Tate ve Tristan Tate kardeşler, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alındı.

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Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
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CBS News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Andrew ve Tristan Tate'in Florida'da ABD ile İngiltere arasındaki iade anlaşmaları ve kolluk kuvvetleri işbirliği çerçevesinde Miami'de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık bünyesindeki federal kolluk kuvveti sözcüsü Brady McCarron ise Associated Press'e yaptığı açıklamada, gözaltı kararına ilişkin yakalama emrinin gizli olduğunu belirterek, suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

TECAVÜZ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANIYORLAR

İngiltere'de 39 yaşındaki Andrew Tate hakkında 7 tecavüz, cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili 3 suçlama, kasten yaralamaya ilişkin 3 suçlama ile çocuk istismarı görüntüleriyle bağlantılı 19 suçlama yöneltilmişti.

Tristan Tate (38) ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili olmak üzere 3 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Çifte ABD ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Andrew ile Tristan Tate, 2016'da Romanya'ya taşınmış, 2022'de insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında burada gözaltına alınmışlardı.

Kaynak: AA

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